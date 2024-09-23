Россиянина поймали на границе с Абхазией с наркотиками в кроссовке

В Адлере на границе с Абхазией задержали туриста с наркотиками в кроссовке

В Адлере на границе с Абхазией задержали 33-летнего туриста из Волгодонска, который пытался пронести через границу наркотики в левом кроссовке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

По данным правоохранителей, запрещенные вещества обнаружили у россиянина, когда он проходил досмотр. В его обуви специалисты обнаружили пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Выяснилось, что это производное N-метилэфедрона, которое включено в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. В пресс-службе ведомства указали, что общая масса найденного вещества является крупным размером для данного вида наркотиков.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств в крупном размере»).

Ранее сообщалось, что в Кемерово задержаны две местные жительницы, которые планировали передать в СИЗО тапочки с гашишем в подошвах.