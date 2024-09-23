Россиянка пришла к мастеру по растяжке и была изнасилована во время сеанса

В Петербурге инструктор по уникальной методике растяжки изнасиловал клиентку

В Санкт-Петербурге 28-летняя девушка пришла к мастеру по растяжке и была изнасилована во время сеанса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, после произошедшего девушка позвонила подруге и попросила ее обратиться в полицию. У пострадавшей зафиксированы характерные травмы. Злоумышленника доставили в отдел полиции. Его задержали прямо на рабочем месте — в студии, расположенной на Лиговском проспекте. Подозреваемый является сертифицированным специалистом по массажу и инструктором по уникальной методике растяжки при помощи тренажера.

Ранее сообщалось, что в Москве по пути от метро Волжская на россиянку напал молодой человек азиатской внешности. Он повалил ее на землю и попытался сорвать одежду. Тогда девушка уговорила насильника пойти к ней домой. Около подъезда она попросила его подождать, пока она проверит, что дома никого нет. Мужчина согласился, а девушка поднялась в квартиру и вызвала полицию.

