Российских туристов предупредили о вспышке опасного заболевания в Египте

Посольство России в Египте предупредило россиян о вспышке гастроэнтерита

Россиян предостерегли от поездок в провинцию Асуан в Египте из-за случаев гастроэнтерита. О вспышке опасного заболевания туристов предупредило посольство России в этой африканской стране.

Уточняется, что в Асуане выявили уже 130 заболевших. «Необходимо также тщательно соблюдать правила гигиены, в том числе не пить воду из непроверенных источников, есть только термически обработанные мясо и рыбу, тщательно мыть овощи и фрукты», — добавили в посольстве.

Российских туристов также призвали отказаться от посещения Боливии. Это может быть небезопасно из-за обострения внешнеполитической ситуации в стране.