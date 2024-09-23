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20:13, 23 сентября 2024Россия

Российский депутат показал разрушения в атакованных ВСУ районах Курской области

Депутат Курской облдумы Золотарев опубликовал видео из атакованных ВСУ районов

Депутат Курской облдумы Алексей Золотарев опубликовал видео волонтера Александра Чепурного из атакованных Вооруженными силами Украины (ВСУ) районов области. Кадры парламентарий выложил на своей странице во «ВКонтакте».

На кадрах, которые показал депутат, видны разрушенные дома Глушковского района, а также полностью выгоревший торговый центр. Также на видео Золотарева запечатлены жители поселка Теткино, которые отказываются от помощи, и молча выслушивающие предложения эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что некоторые жители Глушковского района отказываются покидать свои дома, несмотря на то, что эвакуацию объявили еще 14 августа.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Украина также регулярно наносит удары дронами по этому региону.

Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления Армии России.

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      Марк Леонов
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