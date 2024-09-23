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16:58, 23 сентября 2024Наука и техника

Российский комплекс защиты от роя дронов покажут на ADEX 2024

«Изделие РБ-504П-Э» для защиты от роя дронов покажут на ADEX 2024 в Баку

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Российский комплекс для защиты от роя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) покажут на международной выставке ADEX 2024 в Баку. Об этом сообщили в компании «Рособоронэкспорт».

«Изделие РБ-504П-Э» способно обнаруживать и подавлять каналы связи и навигации дронов. Аппарат может работать в автоматическом режиме. «Этот образец ведет как секторное, так и всенаправленное радиоэлектронное подавление для противодействия "рою" дронов», — говорится в сообщении.

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13 августа 2024

Ранее в сентябре в липецком НПО «Киловатт» рассказали об испытаниях новых средств радиоэлектронной борьбы, созданных для работы в составе комплекса эшелонированной обороны для защиты от БПЛА.

В июле стало известно, что холдинг «Росэлектроника» начал поставки мобильного комплекса противодействия беспилотникам «Леший» для защиты военных машин от атак дронов. Система продемонстрировала эффективность в ходе испытаний.

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