Российский военный рассказал, что сбитые украинские дроны используются повторно

Сбитые украинские дроны в Курской области используются повторно российской армией. Об этом рассказал военный Вооруженных сил Росиии (ВС РФ) с позывным Тула, передает ТАСС.

По словам российского бойца, украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) либо разбирают на запчасти для починки российских, либо перепрошивают и используют против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Над нами работал вражеский [БПЛА] Mavic. У него видимо села батарейка, и он опустился на землю, мы его забрали. Чаще они попадают к нам сбитыми или упавшими с большой высоты, тогда они уже не боеготовы», — уточнил Тула.

Военный рассказал, что на дрон Mavic было нанесено клеймо фонда бывшего президента Украины Петра Порошенко, который оказывает помощь украинской армии. «Этот же экземпляр попал к нам целым, так что фонд господина Порошенко теперь помог и нам», — заявил российский военный.

Другой российский военный с позывным Янтарный рассказал, что повторно против украинских войск используют не только их же дроны, но и другую технику. Например, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Во время штурма одного из населенных пунктов, по его словам, российским военным удалось захватить купольное РЭБ противника.

«У нас есть хороший РЭБ, он волшебный, даже не надо бегать его включать: кнопочку нажал и "птичка" упала. На 1 километр точно работает. Причем это самоделка. Но у нас тоже такие есть», — заключил Янтарный.

По последним данным Минобороны, ВСУ потеряли на курском направлении более 16 тысяч военнослужащих, а также несколько сотен военной техники, включая 126 танков, 57 боевых машин пехоты и 95 бронетранспортеров.