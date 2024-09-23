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18:03, 23 сентября 2024Путешествия

Смотровая площадка с шестью туристами обрушилась на курорте Европы

Majorca Daily Bulletin: на Майорке обрушилась смотровая площадка с туристами

Кадр: IB3 NOTÍCIES / YouTube

На испанском острове Майорка обрушилась смотровая площадка на горе Пуч-де-Ранда. Под завалами оказались шесть человек, пишет Majorca Daily Bulletin.

Несчастный случай произошел на курорте Европы 22 сентября. Когда помост рухнул со скалы, на нем находились шесть французских туристов.

К вечеру из-под обломков спасли четверых, у них не оказалось серьезных повреждений. Позже спецслужбы вызволили еще двоих путешественников, которые пожаловались на сильные боли в спине. Пострадавших доставили в разные больницы острова.

Отмечается, что рядом с упавшей смотровой площадкой находится скала высотой 120 метров. Туристы оказались всего в нескольких метрах от обрыва.

Ранее на Кипре турист прыгнул с трехметрового балкона в бассейн и чудом остался жив. Пострадавший получил серьезную травму головы.

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      Мария Борисова
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