Смотровая площадка с шестью туристами обрушилась на курорте Европы

На испанском острове Майорка обрушилась смотровая площадка на горе Пуч-де-Ранда. Под завалами оказались шесть человек, пишет Majorca Daily Bulletin.
Несчастный случай произошел на курорте Европы 22 сентября. Когда помост рухнул со скалы, на нем находились шесть французских туристов.
К вечеру из-под обломков спасли четверых, у них не оказалось серьезных повреждений. Позже спецслужбы вызволили еще двоих путешественников, которые пожаловались на сильные боли в спине. Пострадавших доставили в разные больницы острова.
Отмечается, что рядом с упавшей смотровой площадкой находится скала высотой 120 метров. Туристы оказались всего в нескольких метрах от обрыва.
Ранее на Кипре турист прыгнул с трехметрового балкона в бассейн и чудом остался жив. Пострадавший получил серьезную травму головы.