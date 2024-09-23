Способы охраны и контроля «Северных потоков» от терактов объяснили

Гривач: взрывы на «Северных потоках» заставили Россию искать способы защиты

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с URA.RU объяснил, что ситуация с «Северными потоками» заставляет искать новые возможности для охраны и контроля газопроводов, проходящих по дну морей.

По словам Гривача, ситуацию с обследованиями улучшат глубоководные аппараты. Однако полностью исключить вероятность проведения атак, особенно если они будут, как в случае с «Северными потоками», поддержаны на государственном уровне, довольно сложно, подчеркнул он.

14 сентября канцлер Германии Олаф Шольц призвал Генпрокуратуру ФРГ провести расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» непредвзято.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на газопроводах причастны США.