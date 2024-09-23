Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:26, 23 сентября 2024Мир

Способы охраны и контроля «Северных потоков» от терактов объяснили

Гривач: взрывы на «Северных потоках» заставили Россию искать способы защиты

Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с URA.RU объяснил, что ситуация с «Северными потоками» заставляет искать новые возможности для охраны и контроля газопроводов, проходящих по дну морей.

По словам Гривача, ситуацию с обследованиями улучшат глубоководные аппараты. Однако полностью исключить вероятность проведения атак, особенно если они будут, как в случае с «Северными потоками», поддержаны на государственном уровне, довольно сложно, подчеркнул он.

14 сентября канцлер Германии Олаф Шольц призвал Генпрокуратуру ФРГ провести расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» непредвзято.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на газопроводах причастны США.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц принял решение по ударам ВСУ вглубь России

      Байдена уличили в противоречивых высказываниях по Украине

      МИД России заявил о важности ООН в многополярном мире

      Способы охраны и контроля «Северных потоков» от терактов объяснили

      В МИД Венгрии заявили о риске третьей мировой войны или раскола мира на блоки

      В США заявили о давлении на Байдена из-за разрешения ВСУ бить вглубь России

      ЦАХАЛ начал «упреждающую наступательную операцию» против «Хезболлы»

      Сына украинского военкома уличили в выезде за рубеж

      США захотели направить дополнительный военный контингент на Ближний Восток

      В Курской области обнаружили дрон-приманку ВСУ для ПВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше