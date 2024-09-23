Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:42, 23 сентября 2024Мир

В Аргентине не исключили возможную встречу Путина и Милея

Посол Аргентины Феррер Виейра: Путин и Милей могли бы встретиться на полях G20
СюжетСаммит G20
Хавьер Милей

Хавьер Милей. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент России Владимир Путин и аргентинский лидер Хавьер Милей могли бы встретиться на полях различных международных мероприятий, в том числе, в рамках саммита G20 в Бразилии. Встречу двух лидеров не исключил посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра в интервью РИА Новости.

«Такая встреча может произойти в рамках каких-то мероприятий, например, если господин Путин или господин Лавров будут там, они могли бы пообщаться со своими визави из Аргентины... Саммит G20 в этом году проходит в Бразилии. Если Путин приедет, наверное, можно было бы организовать встречу, если стороны договорятся», — сказал он.

При этом аргентинский посол отметил, что считает «сложным» вопрос о возможности посещения Милеем России в этом году. Он подчеркнул, что официального визита президента или министра иностранных дел Аргентины Дианы Мондино нет в планах.

По словам дипломата, власти латиноамериканской страны сейчас больше сосредоточены на решении внутриполитических проблем.

Ранее Энрике Игнасио Феррер Виейра назвал непростой ситуацию в отношениях России и Аргентины в настоящее время. Он напомнил, что страна участвовала в конференции по Украине в Швейцарии, и подчеркнул, что позиция Буэнос-Айреса «очень четкая». Дипломат признал, что ранее Аргентина могла делать множество вещей в России, однако сейчас ограничена из-за конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      «Главная красная линия уже пройдена». Премьер-министр Дании призвала разрешить ВСУ бить вглубь России

      Раскрыты последствия глобального оледенения Земли

      Разгромившего могилу Маслякова россиянина госпитализировали

      Зеленский посетил завод боеприпасов в США и сразу попросил больше снарядов

      Ученый назвал пользу картофеля

      Наблюдение за крысами вошло в список самых странных свиданий

      Российский школьник показывал трюки на перилах в торговом центре и сломал ребра

      В Красноярском крае привели свою версию о смертельном отравлении в многодетной семье

      Медведев выиграл Кубок Лейвера

      Министр российского региона сдал дела и ушел на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше