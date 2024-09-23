В Аргентине не исключили возможную встречу Путина и Милея

Посол Аргентины Феррер Виейра: Путин и Милей могли бы встретиться на полях G20

Президент России Владимир Путин и аргентинский лидер Хавьер Милей могли бы встретиться на полях различных международных мероприятий, в том числе, в рамках саммита G20 в Бразилии. Встречу двух лидеров не исключил посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра в интервью РИА Новости.

«Такая встреча может произойти в рамках каких-то мероприятий, например, если господин Путин или господин Лавров будут там, они могли бы пообщаться со своими визави из Аргентины... Саммит G20 в этом году проходит в Бразилии. Если Путин приедет, наверное, можно было бы организовать встречу, если стороны договорятся», — сказал он.

При этом аргентинский посол отметил, что считает «сложным» вопрос о возможности посещения Милеем России в этом году. Он подчеркнул, что официального визита президента или министра иностранных дел Аргентины Дианы Мондино нет в планах.

По словам дипломата, власти латиноамериканской страны сейчас больше сосредоточены на решении внутриполитических проблем.

Ранее Энрике Игнасио Феррер Виейра назвал непростой ситуацию в отношениях России и Аргентины в настоящее время. Он напомнил, что страна участвовала в конференции по Украине в Швейцарии, и подчеркнул, что позиция Буэнос-Айреса «очень четкая». Дипломат признал, что ранее Аргентина могла делать множество вещей в России, однако сейчас ограничена из-за конфликта.