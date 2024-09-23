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07:13, 23 сентября 2024Мир

В Аргентине оценили отношения с Россией

Посол Виейра: ситуация в отношениях России и Аргентины непростая

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Ситуация в отношениях России и Аргентины в настоящее время непростая. Такую оценку дал в разговоре с РИА Новостипосол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.

Он напомнил, что страна участвовала в конференции по Украине в Швейцарии, и подчеркнул, что позиция Аргентины «очень четкая». Дипломат признал, что ранее Аргентина могла делать множество вещей в России, однако сейчас ограничена из-за конфликта.

Также Энрике Игнасио Феррер Виейра сообщил, что Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. По его словам, в случае поступления такого приглашения Буэнос-Айрес изучит его и примет решение.

Ранее посольство РФ в Аргентине призвало Буэнос-Айрес воздержаться от продвигаемых режимом украинского лидера Владимира Зеленского и однобоких суждений о событиях на Украине. «Обратили внимание на заявление аргентинского внешнеполитического ведомства. В нем осуждается российский удар по Полтаве и содержится призыв прекратить применение силы», — сказано в заявлении. В диппредставительстве подчеркнули, что Россия не согласна с такой трактовкой своих действий.

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      Марина Совина
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