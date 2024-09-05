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22:49, 5 сентября 2024Мир

В посольстве России призвали Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине

В РФ призвали Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В России призывают Аргентину воздержаться от продвигаемых режимом украинского лидера Владимира Зеленского и однобоких суждений о событиях на Украине. Об этом заявили в посольстве РФ в Буэнос-Айресе.

«Обратили внимание на заявление аргентинского внешнеполитического ведомства. В нем осуждается российский удар по Полтаве и содержится призыв прекратить применение силы», — сказано в заявлении.

В посольстве также добавили, что Россия не согласна с такой трактовкой своих действий. Удар нанесли по учебно-тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ), где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов БПЛА.

В российском посольстве призвали Аргентину воздерживаться от продвигаемых режимом Зеленского и его союзниками «однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта».

Российские военные нанесли удар по Полтавскому военному институту связи 3 сентября. Как уточнил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, ракетный удар произошел в момент построения, в котором участвовали более 500 украинских военных.

Ранее бывший советник Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что удар Вооруженных сил России по институту ВСУ в Полтаве является предупреждением Западу.

В свою очередь, журнал Foreign Affairs со ссылкой на источники заявил об успехе России из-за просчетов ВСУ. Как утверждается, Россия наступает в Донбассе из-за ошибок в координации украинских военных и проблем с ротацией кадров.

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      Марина Совина
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