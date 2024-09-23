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05:43, 23 сентября 2024Мир

В Британии назвали провал ВСУ в Курской области катастрофой для Зеленского

Меркурис: провал ВСУ в Курской области навредит отношениям Зеленского и Запада

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Неизбежный провал операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области испортит отношение западных стран к президенту республики Владимиру Зеленскому. Об этом предупредил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

По его словам, Зеленскому сейчас крайне важно удержать позиции украинских войск в регионе во время поездки в США, где он проведет встречу с американским лидером Джо Байденом и выступит на дебатах в Генассамблее ООН. «Если вторжение ВСУ рухнет (…), то для Зеленского это будет полная катастрофа», — считает аналитик.

Он отметил, что в таком случае западные страны начнут сомневаться в способности Зеленского управлять страной во время кризиса.

Ранее Меркурис заявил, что у Запада есть только два варианта завершения конфликта на Украине: ограниченное поражение и глобальная катастрофа, которая станет следствием прямой конфронтации с Россией.

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      Марина Совина
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