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14:37, 23 сентября 2024Россия

В Госдуме возмутились «торговцами Родиной»

Депутат ГД Матвеев назвал торговцами Родиной собственников «резиновых» квартир

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Госдуме возмутились собственниками «резиновых» квартир, которые прописывают на своей жилплощади десятки людей. О своем неудовлетворении текущей ситуацией рассказал депутат Госдумы Михаил Матвеев в Telegram.

Так парламентарий отреагировал на публикацию о жительнице Тольятти, которая за полгода зарегистрировала в своей квартире 148 мигрантов. За это она получила от каждого из них не менее десяти тысяч рублей.

Депутат назвал собственников таких квартир «торговцами Родиной». Матвеев отметил, что услугами таких россиян активно пользуются представители «мигрантского лобби».

Ранее в России сообщили, что правоохранители начнут записывать депортацию мигрантов на видео. На пленку будет попадать весь путь мигрантов от конвоирования в суд до выдворения за пределы России.

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      Алан Босиков
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