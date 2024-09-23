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09:11, 23 сентября 2024Россия

В Госдуме высказались о депрессии россиян из-за СВО

В ГД связали депрессию россиян с СВО и заявили, что она пройдет после победы

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Около половины россиян старше 60 лет заметили у себя признаки тревоги или депрессии, следует из исследования РАНХиГС. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина связала депрессию у россиян с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине, и предположила, что она пройдет после победы, пишет «Коммерсантъ».

По словам депутата, признаки депрессии можно заметить и у россиян из других возрастных групп. Останина допустила, что такие настроения в обществе могут быть связаны с СВО.

«Сопереживание, чувство ответственности за свою страну у людей старше 60 лет чрезвычайно обострено. После победы, мне кажется, эта цифра [уровень тревожности] значительно уменьшится», — отметила Останина.

По данным исследования РАНХиГС, около половины опрошенных россиян старшего возраста сообщили о наличии тревоги или депрессии в умеренной (49 процентов респондентов) или сильной (5 процентов) формах. Чаще других от этих состояний страдали россияне в возрасте от 80 лет. Кроме того, авторы исследования утверждают, что женщины больше мужчин склонны отмечать у себя тревожные или депрессивные настроения (52 процента против 42 в группе умеренных состояний).

Ранее россиянки получили инструкцию по общению с вернувшимися из зоны СВО мужьями. В исследовании отмечалось, что посттравматический синдром отмечается примерно у четырех процентов вернувшихся с фронта бойцов, а другие расстройства и причины для психологической работы — у восьмерых из десяти.

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      Елена Торубарова
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