Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:16, 23 сентября 2024Силовые структуры

Американца осудили на шесть лет за похищение сына в России

Суд Калининграда назначил похитившему сына американцу 6 лет строгого режима

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Ленинградский районный суд Калининграда назначил американцу, который похитил сына и совершил попытку пересечения российской границы, наказание в виде шести лет лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима, заявили в пресс-службе суда в Telegram-канале.

«Подсудимый — гражданин США — приехал в Калининград, чтобы встретиться с четырехлетним сыном, который является гражданином РФ. Не получив согласие матери на вывоз ребенка за пределы страны, под предлогом совместного времяпровождения он на автомобиле отвез ребенка в поселок Липовка Мамоновского городского округа, откуда хотел увезти его за пределы страны», — указано в заявлении суда.

Границу мужчина решил пройти незаконно, через болотистую местность в лесу. Однако его задержали пограничники. Его действия попадают под статьи 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего») и 322 УК РФ («Покушение на пересечение государственной границы РФ без действительных документов на право выезда»).

Кроме тюремного срока, гражданин США получил штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали двух мужчин, которые под видом полицейских похитили подростка. По данным следствия, злоумышленники обманом отвели несовершеннолетнего в квартиру и, применяя насилие и угрозы, удерживали пострадавшего, требуя 200 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль начал наступательную операцию в Ливане. ЦАХАЛ наносит удары по военной инфраструктуре «Хезболлы»

      Загитова оправдалась за заявку на многомиллионный грант на шоу

      Журналист пострадал в прямом эфире во время удара по Ливану

      Двухлетний мотоциклист из России попал в книгу рекордов

      Трамп заявил об отсутствии доверия расследованию покушения на него

      Российский ребенок попал в больницу после лечения ОРВИ

      Стало известно о направляющихся к границе с Сирией ливанцах

      Военкоры сообщили о попадании ВСУ в «мясорубку» в Курской области

      Американца осудили на шесть лет за похищение сына в России

      В МИД назвали форсирование ядерного разоружениея нереалистичным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше