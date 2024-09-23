В Киеве после взрыва сгорел военный микроавтобус

В столице Украины в ночь на 23 сентября сожгли военный микроавтобус

В ночь на 23 сентября в столице Украины снова сожгли военный автомобиль. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«На проспекте Бажана в Киеве ночью сгорел очередной военный бус (микроавтобус — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в публикации. До этого, по словам местных жителей, был слышен звук взрыва.

Ранее в эфире украинского телеканала представитель офиса генпрокурора Надежда Максимец назвала точную цифру поджогов автомобилей украинских военных. С начала 2024 года было зафиксировано 266 случаев.

18 сентября в Киеве произошел массовый поджог автомобилей в другом районе города. О пострадавших в результате происшествий тогда не сообщалось.