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12:42, 23 сентября 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос об инциденте во время испытания ракеты «Сармат»

Песков: Кремль не располагает информацией об инциденте при испытании «Сармата»

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Кремль не располагает какой-либо информацией об инциденте, якобы имевшем место во время испытания межконтинентальной ракеты «Сармат». Так на соответствующий вопрос журналистов ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, за комментариями об испытаниях «Сармата» журналистам следует обращаться в Министерство обороны.

«Мы не располагаем никакой информацией на этот счет. Это, скорее, вопрос, который относится к компетенции наших военных», — заявил Дмитрий Песков.

Стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» предназначен для замены советских ракет Р-36М2 «Воевода». Первый запуск ракеты состоялся 20 апреля 2022 года. В феврале 2024 года Владимир Путин сообщил о первых серийный поставках «Сармата» в войска.

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      Марк Леонов
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