В Курской области сработала система ПВО

Минобороны России сообщило о срабатывании системы ПВО в Курской области

В Курской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

По их данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника самолетного типа попытались атаковать объекты на территории России. Российским войскам удалось пресечь удар около 13:10 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — добавили в оборонном ведомстве.

В Курской области с 6 августа идут бои с Вооруженными силами Украины. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 29 сентября губернатор региона Алексей Смирнов заявил, что почти 300 человек нашли при освобождении населенных пунктов Кореневского района Курской области от бойцов ВСУ.