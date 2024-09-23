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14:25, 23 сентября 2024Россия

В Курской области сработала система ПВО

Минобороны России сообщило о срабатывании системы ПВО в Курской области

Фото: РИА Новости

В Курской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

По их данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника самолетного типа попытались атаковать объекты на территории России. Российским войскам удалось пресечь удар около 13:10 по московскому времени.

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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — добавили в оборонном ведомстве.

В Курской области с 6 августа идут бои с Вооруженными силами Украины. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 29 сентября губернатор региона Алексей Смирнов заявил, что почти 300 человек нашли при освобождении населенных пунктов Кореневского района Курской области от бойцов ВСУ.

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      Никита Абрамов
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