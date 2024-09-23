В Москве нашли сверхвысокие квартиры

Риелтор Сырцов: самая высокая квартира в Москве находится в «Москва-Сити»

Самая высокая квартира в Москве находится в одной из башен «Москвы-Сити». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на управляющего директора компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Речь идет о пентхаусе на 85 этаже делового центра. Расстояние от объекта до земли составляет 340 метров. Пентхаус продается по цене 2,7 миллиарда рублей.

Второе место в топе самых высоких квартир столицы занимает панорамный пентхаус на 75 этаже готовой башни в Пресненском районе. Расстояние до земли составляет 295 метров, а стоимость — 2,1 миллиарда рублей. Тройку лидеров замыкает четырехкомнатная двухуровневая квартира на 68 этаже жилого комплекса в Печатниках (225 метров до земли). Объект можно приобрести за 45 миллионов рублей.

Ранее эксперты OPENCITY обнаружили самую маленькую квартиру в новостройке Москвы. Площадь объекта составляет 14,1 квадратного метра.