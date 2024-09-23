В МВД рассказали о нападении восьмиклассника на сверстников в российской школе

МВД: подросток, напавший на школьников в Иркутской области, на учете не состоял

Подросток, напавший на одноклассников в школе Иркутской области, на учете не состоял. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В ведомстве пояснили, что сигнал в дежурную часть о том, что один из учеников школы в поселке Балаганск нанес повреждения сверстникам, поступил утром. Напавшего подростка задержал персонал школы и передал его сотрудникам прибывшей следственно-оперативной группы.

Проводится проверка. Известно, что ранее полиция не получала сигналы о семье подростка. Специалисты проведут встречу с его родителями.

Ранее стало известно, что 13-летний ученик, вооруженный молотками и ножом, напал на одноклассника со спины, когда тот готовился в раздевалке к уроку физкультуры. Также повреждения получили еще два школьника. Им оказана медицинская помощь.