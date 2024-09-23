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20:34, 23 сентября 2024Мир

В Пентагоне заявили о переброске дополнительных войск на Ближний Восток

Пентагон: США перебрасывают дополнительные войска на Ближний Восток

Фото: Hugh Gentry / Reuters

Администрация США перебрасывает дополнительные войска на Ближний Восток из-за роста напряженности в регионе. Об этом объявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, сообщает ТАСС.

«В свете роста напряженности на Ближнем Востоке и в целях предосторожности мы направляем небольшой дополнительный контингент американских военных для укрепления наших сил, которые уже находятся в регионе», — сказал он.

Представитель американского оборонного ведомства отказался раскрыть их численность и другие детали по соображениям безопасности.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники отмечала, что президент США Джо Байден захотел войти в историю в качестве «миротворца», заключив сделку по прекращению огня и возвращению заложников в секторе Газа. По данным издания, Байден сообщил своим советникам по национальной безопасности, что заключение сделки по Газе стало его главным внешнеполитическим приоритетом до конца срока полномочий.

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      Семен Александров
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