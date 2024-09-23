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14:43, 23 сентября 2024Россия

В Подмосковье самолет с пассажирами приземлился в реку и перевернулся

В подмосковном Серпухове гидроплан аварийно приземлился в русло Оки

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Серпуховском городском округе Подмосковья самолет с людьми на борту аварийно приземлился в русло реки Оки. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России на своем сайте.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в районе аэродрома Пущино. Предварительно, никто не пострадал. Следователи проводят проверку по двум уголовным статьям: о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В свою очередь, Telegram-канал «Авиаторщина» пишет, что речь идет о частном гидроплане «Борей АэроВолга» (RA-4440G). Предварительно, пилот изначально собирался приземлиться в русло Оки, однако забыл убрать шасси. В результате самолет перевернулся и почти затонул.

По информации автора поста, на борту находились двое мужчин и девушка, которые, со слов очевидцев, были пьяны. Им оказали помощь отдыхавшие поблизости рыбаки.

Также выяснилось, что этот же самолет уже видели в районе аэродрома Пущино. Как пишет канал, его пилот неоднократно пролетал на низкой высоте над лодками.

Ранее в подмосковном Воскресенске жесткую посадку совершил легкомоторный самолет Cessna. Предварительно, к ней привела неисправность электросистемы, в результате которой в кабине началось задымление. Пострадавших нет, однако борт получил повреждения.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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