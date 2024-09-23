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11:55, 23 сентября 2024Россия

В России одобрили ужесточение наказания за вооруженный мятеж

Комитет Госдумы одобрил инициативу об ужесточении наказания за вооруженный мятеж

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил инициативу об ужесточении наказания за вооруженный мятеж. В частности, предложили разделить ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности в указанный процесс и от тяжести наступивших последствий, передает ТАСС.

На сегодняшний день за вооруженный мятеж предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет. Теперь в качестве максимального наказания в России предложили ввести пожизненное лишение свободы — это наказание может грозить организаторам. Для участников вооруженного мятежа предложено сохранить действующее наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Если мятеж повлечет за собой тяжкие последствия, тогда наказание будет варьироваться от 15 лет лишения свободы до пожизненного срока, а осужденным также присудят штрафы от полумиллиона до миллиона рублей.

При этом законопроектом предлагается освобождать от уголовной ответственности по статье о госизмене тех, кто добровольно и своевременно оповестил власти о том, что планируется вооруженный мятеж. Но в действиях обозначенного лица не должно быть элементов иных преступлений.

Ранее в кабмине прокомментировали наказание за мятеж в случае отказа от участия в нем, отметив, что законопроект получил одобрение в правительстве России.

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      Елена Торубарова
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