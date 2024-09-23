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13:27, 23 сентября 2024Экономика

В России решили перезапустить сборку Renault Logan и Sandero

«Русский автомобиль»: «АвтоВАЗ» перезапустит сборку Renault Logan и Sandero в РФ

Фото: Vasilii Smirnov / Globallookpress.com

В России решили перезапустить сборку автомобилей французского бренда Renault. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

Производство Renault Logan и Sandero третьего поколения планируют возобновить на мощностях «АвтоВАЗа». Указанные модели на 75 процентов готовы к сборке — значительная часть проблем с комплектующими и оснасткой была решена во время производства Lada Iskra.

Машины будут собираться на базе «Автозавода Санкт-Петербург», в продаже они появятся прд брендом Xcite. Logan и Sandero станут первыми в списке локализованных автомобилей, однако сроки запуска производства новых Иксайтов пока неизвестны, отмечает источник.

«АвтоВАЗ» пообещал начать производство новой Iskra в 2025 году в кузовах седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов утверждает, что машину фактически создали заново, «сделав ее технологически независимой в рекордные по меркам мирового автопрома сроки». Топ-менеджер назвал реализацию проекта настоящим трудовым подвигом. Однако за рубежом производителя обвинили в плагиате европейских разработок, якобы автомобиль создан на базовой конструкции CMF-B группы Renault, заимствованы чертежи и другие проектные материалы.

Renault ушла из России 23 марта. Официальной причиной назвали трудности с поставками комплектующих. Московский завод компании перешел в собственность городских властей, позднее на нем открыли производство автомобилей «Москвич».

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      Вячеслав Агапов
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