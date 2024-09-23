В России создали прототипы двигателей для полетов в дальний космос

Ковальчук: в России созданы прототипы двигателей для полетов в дальний космос

В России создали прототипы двигателей, предназначенных для полетов в дальний космос, рассказал глава Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Ковальчук заявил, что у НИЦ имеются прототипы двигателей, которые обеспечивают совершенно иную тягу и иные возможности для полета в космосе. «Нам надо барражировать, пристать к Луне», — сказал руководитель.

Ранее Ковальчук заявил, что запрет физикам из России работать на Большом адронном коллайдере (БАК) способствует разрыву связей, традиций и научной деятельности. Однако, по словам руководителя, в запрете физикам из России работать на БАКе есть положительный момент, поскольку в настоящее время в стране имеется программа по развитию установок мегасайенс стоимостью 500 миллиардов рублей, которая требует привлечения большого количества ученых и инженеров.