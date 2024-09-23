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18:13, 23 сентября 2024Экономика

В России спрогнозировали рост вывоза пшеницы

«Русагротранс»: экспорт пшеницы из РФ в сентябре может вырасти до 5,5 млн тонн

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

По итогам сентября 2024 года суммарные объема экспорта российской пшеницы с учетом вывоза этой агропродукции в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут вырасти до отметки в 5,5 миллиона тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз экспертов из аналитического центра «Русагротранс».

Если ожидания аналитиков сбудутся, результат повторит максимальный уровень, установленный в сентябре прошлого года. «Прогноз экспорта пшеницы в сентябре 2024 с учетом стран ЕАЭС увеличен до 5,5 миллиона тонн, что соответствует рекордному уровню 2023 года», — резюмировали в отраслевой организации.

В «Русагротрансе» также напомнили, что по итогам прошлого сельскохозяйственного сезона (с июля 2023-го по июнь 2024-го включительно) российские аграрии отправили за рубеж в общей сложности 54,1 миллиона тонн пшеницы.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев спрогнозировал суммарные объемы сбора зерновых в стране по итогам 2024 года на уровне в 132 миллиона тонн. По его словам, это позволит отечественным агроэкспортерам отправить за рубеж в новом сельхозсезоне в общей сложности до 60 миллионов тонн. В то же время он не стал исключать, что на итоговом результате негативным образом могут сказаться последствия неблагоприятных погодных условий, которые затронули ряд ключевых аграрных регионов страны.

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