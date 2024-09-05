В России спрогнозировали урожай зерновых

Вице-премьер Патрушев спрогнозировал урожай зерновых в РФ на уровне 132 млн тонн

В Минсельхозе сохраняют собственный прогноз по урожаю зерновых в России в 2024 году на уровне 132 миллионов тонн. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, его слова приводит ТАСС.

Как уточнил он, к настоящему времени отечественные аграрии успели собрать более 93 миллионов тонн зерна, из которых подавляющая часть (70,5 миллиона тонн) пришлась на пшеницу. Сейчас сборы начали во всех крупнейших зернопроизводящих регионах, пояснил Патрушев.

Он добавил, что на итоговых результатах с большой долей вероятности скажутся последствия неблагоприятных погодных условий, которые затронули ряд ключевых аграрных регионов страны. Речь идет о майских заморозках в Центральной России и Поволжье, а также продолжительной засухе в южных областях. Непогода, отметил Патрушев, почти весь сельхозсезон сопровождает агроработы в вышеуказанных регионах. «Очевидно, что на итоговых объемах скажутся неблагоприятные погодные условия», — резюмировал Патрушев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что майские заморозки затронули в общей сложности 21 регион страны. Суммарный ущерб от непогоды он оценил приблизительно в 1,2 процента урожая. В свою очередь, губернатор Ростовской области посетовал, что продолжительное отсутствие осадков в регионе может привести к потере около 30 процентов местного урожая.