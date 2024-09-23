В России ушедшую из дома школьницу нашли в компании 35-летнего мужчины

Ушедшую из дома пермскую школьницу нашли в компании 35-летнего в Подмосковье

Шестнадцатилетнюю школьницу из Пермского края, ушедшую из дома в конце августа, нашли в компании 35-летнего мужчины в Подмосковье, пишет KP.RU.

По сведениям российского издания, добровольцы из поисковых отрядов «Регион59» и «Спас Град» добавили в ее ориентировку информацию о том, что несовершеннолетняя может быть в компании 35-летнего мужчины. Через некоторое время это подтвердилось.

Старшеклассница действительно покинула регион в сопровождении своего знакомого.

«В Московскую область они и уехали, колесили там, а потом остановились в Сергиевом Посаде, где их и нашли», — поделился знакомый с ситуацией источник.

Девушку удалось отследить с помощью сигнала ее телефона. Ее уже вернули родителям.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мать двоих детей уехала из дома по делам и исчезла.