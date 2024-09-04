В российском городе мать двоих детей уехала из дома по делам и исчезла

Shot: в Екатеринбурге мать двоих детей вышла из дома и пропала

В Екатеринбурге 36-летняя мать двоих детей вышла из дома и исчезла. О пропаже россиянки сообщил Shot в Telegram.

По информации издания, утром 3 сентября Татьяна Могилевская оставила дочерей у родителей мужа, с которым находится в процессе развода, а сама ушла. В течение дня женщина была на связи со старшей, 10-летней девочкой. Последний звонок состоялся около 20:00 по местному времени. В ходе него мать сказала ребенку, что уехала по делам, но скоро вернется. Однако после 21:00 связь с ней оборвалась.

Как рассказали каналу родственники Могилевской, она никогда не оставляла дочерей с ночевкой, поэтому близкие женщины уже около 22:00 обратились в полицию. Сейчас россиянку разыскивают.

Ранее в селе Балтым Свердловской области перед 1 сентября исчез 14-летний школьник. Как рассказала мать мальчика, он собрал все необходимое и оставил записку, в которой попросил его не искать. При этом было установлено, что школьник перевел с карты 20 тысяч рублей неизвестному человеку.