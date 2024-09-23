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13:33, 23 сентября 2024Силовые структуры

В России возбудили 36 дел после пыток пленных украинскими военными

Омбудсмен Москалькова: в РФ возбудили 36 дел из-за пыток пленных ВСУ

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Российские следователи возбудили 36 уголовных дел против украинских военных за пытки над военнопленными и издевательства над мирными жителями. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

Она предоставила следственным органам данные, ставшие основанием для расследования преступлений Вооруженных сил Украины. По ее словам, следствие ведется по фактам вымогательств у родственников российских военнопленных, издевательствах и пытках.

22 сентября сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против военнослужащих ВСУ, обстрелявших из танка два автомобиля ВАЗ, которые направлялись из города Льгова в село Погребки Суджанского района.

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      Любовь Ширижик
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