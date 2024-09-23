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17:06, 23 сентября 2024Мир

В России высказались о переосмыслении и восстановлении связей с ЕС

Депутат Чепа: многие западные политики ждут восстановления отношений с Россией

Фото: maradon 333 / Shutterstock / Fotodom

Многие европейские политики уже ждут мира и восстановления сотрудничества с Россией, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, Россия так же будет открыта к сотрудничеству и переосмыслению в случае, если условия будут справедливыми и взаимовыгодными.

«Мир, в котором мы живем, настолько хрупкий. Не только в военном плане, а в плане экологии, общечеловеческих катастроф — вспомнить, насколько мы оказались не готовы к коронавирусу. А ведь это маленький пример того, что может произойти. И все понимают, что только сотрудничество, только кооперация всего мира могут способствовать нормальному существованию», — сказал политик.

Россия, по его словам, никогда не выступала против конкретного народа или нации — противостояния имели место только с политическими лидерами. Но вне этого страна всегда готова поддерживать конструктивные отношения со всеми участниками мирового сообщества.

«Даже с так называемыми сегодня "недружественными" странами. Мне приходится сегодня общаться с многими иностранными политиками, парламентариями. У них есть понимание происходящего, но нет антагонистического противостояния. Все хотят и ждут мира, все готовы к сотрудничеству. И мы так же будем готовы к контактам с любой страной, если это будет интересно и выгодно нам», — заключил Чепа.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам Европы в определенный момент нужно будет переосмыслить отношения с Россией, задумавшись о мире на континенте. Он также подчеркнул, что Европа не ограничивается ЕС и НАТО.

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