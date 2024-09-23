В российском регионе фермер посадил на цепь провинившегося пастуха

V1.ru: в Волгоградской области фермер посадил на цепь провинившегося пастуха

В селе Дмитриевка Волгоградской области фермер посадил на цепь провинившегося пастуха. Адвокат жителя российского региона в беседе с порталом V1.ru отметила, что теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как выяснила юрист, пастух сам просил работодателя лишить его возможности двигаться, чтобы пережить последствия очередного запоя. Донести на хозяина его заставили полицейские под угрозой о расправе.

Россиянин вместе со своей матерью держали стадо коров в 150 голов, бизнес понемногу шел в гору, но в июле 2024 года под угрозой оказалось не только существование фермы, но и свобода одного из учредителей крестьянского хозяйства. Один из пастухов сорвался прямо во время работы. Пока стадо мирно паслось в степи, он напился до такой степени, что уснул и потерял стадо. Реакция фермера была жесткой, сотрудник же в очередной раз пообещал завязать со спиртным и попросил работодателя запереть его в доме, привязав к батарее.

Однако спустя некоторое время «пленник» освободился и пошел искать алкоголь по соседям. В одном из домов он столкнулся с родственниками хозяина, с которыми у последнего был давний конфликт. Доброжелатели отвели пастуха в отделение, где тот объявил, что стал жертвой преступления. «Когда проспался, понял, что натворил, пошел просить прощения. Но, как оказалось, фермер к тому времени уже был задержан по подозрению в незаконном лишении свободы», — разъяснила правозащитница.

Через некоторое время пастух оказался в туберкулезном диспансере в Камышине и связь с ним пропала.

Ранее сообщалось, что житель Краснодарского края взял на воспитание ребенка и держал его на цепи.