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15:57, 23 сентября 2024Мир

В Японии раскрыли схему заработка городов на продаже металлов из праха умерших

Nikkei: десятки городов в Японии продают металлы, добытые из праха умерших

Фото: Peterpancake / Shutterstock / Fotodom

Десятки городов в Японии продают драгоценные металлы, добытые из праха умерших. Об этом пишет Nikkei, ссылаясь на результаты собственного расследования.

Ежегодно в Японии умирает более полутора миллиона человек, большинство из которых подвергается процедуре кремации. По закону пепел после процедуры отдают родственникам, однако это касается только крупных фрагментов, в том числе костей, тогда как остатки пепла остаются юридически неопределенными.

Из оставшегося пепла в крематориях извлекают драгоценные металлы: палладий и золото из зубных пломб и титан из костных имплантов.

Как выяснили журналисты, 88 из 42 крупных городов продавали металлы из пепла. 70 процентов из них зарабатывают таким образом с 2010 года. При том что 97 процентов японских крематориев являются государственными, только 45 процентов из них уведомили население о добыче металлов таким способом.

В сентябре 2022 года власти Японии запретили импорт золота из России.

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      Лина Пивоварова
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