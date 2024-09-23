В Японии раскрыли схему заработка городов на продаже металлов из праха умерших

Nikkei: десятки городов в Японии продают металлы, добытые из праха умерших

Десятки городов в Японии продают драгоценные металлы, добытые из праха умерших. Об этом пишет Nikkei, ссылаясь на результаты собственного расследования.

Ежегодно в Японии умирает более полутора миллиона человек, большинство из которых подвергается процедуре кремации. По закону пепел после процедуры отдают родственникам, однако это касается только крупных фрагментов, в том числе костей, тогда как остатки пепла остаются юридически неопределенными.

Из оставшегося пепла в крематориях извлекают драгоценные металлы: палладий и золото из зубных пломб и титан из костных имплантов.

Как выяснили журналисты, 88 из 42 крупных городов продавали металлы из пепла. 70 процентов из них зарабатывают таким образом с 2010 года. При том что 97 процентов японских крематориев являются государственными, только 45 процентов из них уведомили население о добыче металлов таким способом.

В сентябре 2022 года власти Японии запретили импорт золота из России.