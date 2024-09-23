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10:56, 23 сентября 2024Экономика

«Вкусвилл» купил права на использование образов «Айболита» и «Мойдодыра»

Правнук продал права на использование образов героев книг Чуковского «Вкусвиллу»

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

«Вкусвилл» купил у Дмитрия Чуковского, правнука детского писателя Корнея Чуковского, исключительные права на произведения советского автора и собирается использовать образы «Айболита», «Мойдодыра» и других персонажей в дизайне продукции и коммуникационных кампаниях. Об этом со ссылкой на российскую торговую сеть пишет «Коммерсантъ».

В частности, отмечается в материале, речь идет об использовании соответствующей интеллектуальной собственности в линейке детских товаров — косметических средствах, молочной продукции, сладостях. Условия сделки во «Вкусвилле» не раскрыли.

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      Дмитрий Воронин
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