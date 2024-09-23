Власти рассказали о ходе эвакуации тысяч человек в курском приграничье

За неделю из приграничной зоны в Курской области убыли самостоятельно, а также организованными колоннами более шести тысяч человек. О ходе эвакуации рассказал губернатор российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«На контроле ситуация с эвакуацией курян, проживающих в 15-километровой зоне в Рыльском и Хомутовском районах», — заявил он.
Глава региона также отметил, что в область активно поступают новые партии гумпомощи. Ситуация с людьми, которые находятся в пунктах временного размещения, также находится под контролем, добавил Смирнов.
22 сентября многодетная мать из Кореневского района Курской области Мария Иванова рассказала, как они с мужем и грудным ребенком эвакуировалась из деревни. По ее словам, перед отъездом около их дома упали три ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).
С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.