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15:45, 23 сентября 2024Россия

Власти рассказали о ходе эвакуации тысяч человек в курском приграничье

Губернатор Смирнов: за неделю из курского приграничья убыли более 6000 человек

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

За неделю из приграничной зоны в Курской области убыли самостоятельно, а также организованными колоннами более шести тысяч человек. О ходе эвакуации рассказал губернатор российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«На контроле ситуация с эвакуацией курян, проживающих в 15-километровой зоне в Рыльском и Хомутовском районах», — заявил он.

Глава региона также отметил, что в область активно поступают новые партии гумпомощи. Ситуация с людьми, которые находятся в пунктах временного размещения, также находится под контролем, добавил Смирнов.

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22 сентября многодетная мать из Кореневского района Курской области Мария Иванова рассказала, как они с мужем и грудным ребенком эвакуировалась из деревни. По ее словам, перед отъездом около их дома упали три ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Никита Абрамов
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