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21:09, 23 сентября 2024Россия

Военкор раскрыл детали расследования гибели Гудвина и Эрнеста

Коц: Минобороны завершило разбирательство по обстоятельствам гибели Гудвина

Военкор Александр Коц раскрыл детали расследования обстоятельств гибели российских бойцов Дмитрия Лысаковского с позывным Гудвин и Сергея Грицая с позывным Эрнест, которые он получил от анонимного источника, знакомого с ходом проверки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, Министерство обороны России совместно с представителями Департамента военной контрразведки ФСБ завершило разбирательство по обстоятельствам гибели военнослужащих 87 отдельного мотострелкового полка «и фактам, указанным в их видеообращении».

В ходе проведенного разбирательства выяснилось, что «полномочия, при принятии решения по личному составу нештатного взвода БПЛА», в том числе в отношении Гудвина и Эрнеста не превышены. По данным военкора, требования о привлечении к выполнению боевой задачи были обоснованы боевым распоряжением командира бригады. Также Коц со ссылкой на источник отметил, что требования «соответствовали должностному предназначению военнослужащих».

13 сентября стало известно, что Гудвин и Эрнест погибли на передовой после перевода в штурмовики. На опубликованном военкором Юрием Котенком видео они рассказали, что их с коллегами без объяснения причин отправили в пехотные порядки, как они считают, из-за конфликта с командиром Игорем Пузиком с позывным Злой.

После того как новости о видео распространились в СМИ, министр обороны России Андрей Белоусов поручил своему заместителю, начальнику Главного военно-политического управления ВС РФ Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову совместно с ФСБ разобраться в ситуации.

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      Марина Совина
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