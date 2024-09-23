Военкор заявил о возможном появлении в рядах ВС России новых спецрасчетов

Военкор Коц: Генштаб ВС РФ изучит вопрос создания новых спецрасчетов

Генеральному штабу Вооруженных сил (ВС) России поручено проработать вопрос создания в рядах Российской армии штатных подразделений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О возможном появлении новых спецрасчетов заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

Отмечается, что штатные подразделения планируется создать в 87-ом отдельном стрелковом полку Южного военного округа (ЮВО) и «во всех других воинских частях аналогичного предназначения». Коц подчеркнул, что в рамках формирования подразделений планируется проводить отбор кандидатов на должность операторов БПЛА и их обучение «с учетом опыта СВО и привлечением опытных инструкторов».

«Для оперативного оснащения создаваемых подразделений необходимыми типами БпЛА поручением определено проработать их поставку не только по линии гособоронзаказа, но также по линии ОНФ и частных предприятий "народного ОПК". Выполнение указаний о создании, оснащении подразделений БпЛА и организации подготовки специалистов в их интересах Министр обороны взял на личный контроль», — написал Коц.