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07:05, 18 сентября 2024Россия

Военкор поделился деталями расследования гибели Гудвина

Коц заявил, что Гудвин пропал без вести после удара FPV-дрона ВСУ
Александр Коц

Александр Коц. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Военкор Александр Коц поделился деталями расследования обстоятельств гибели российских бойцов Дмитрия Лысаковского с позывным Гудвин и Сергея Грицая с позывным Эрнест, которые он получил от анонимного источника, знакомого с ходом проверки.

По словам собеседника военкора, военнослужащие погибли, когда 12 сентября ушли с позиций на ночлег в частный дом, который впоследствии попал под атаку украинского беспилотника «Баба Яга».

«Несколько военнослужащих, включая Эрнеста, погибли. Другие получили ранения. Гудвина пока обнаружить не удалось. Он числится пропавшим без вести», — приводит слова своего источника Коц.

13 сентября стало известно, что Гудвин и Эрнест погибли на передовой после перевода в штурмовики. На опубликованном военкором Юрием Котенком видео они рассказали, что их с коллегами без объяснения причин отправили в пехотные порядки, как они считают, из-за конфликта с командиром Игорем Пузиком с позывным Злой.

После того как новости о видео распространились в СМИ, министр обороны России Андрей Белоусов поручил своему заместителю, начальнику Главного военно-политического управления ВС РФ Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову совместно с ФСБ разобраться в ситуации.

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      Марина Совина
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