ВСУ нанесли ракетный удар по российскому региону

Курский губернатор Смирнов заявил о двух сбитых над регионом ракетах

Вооруженные силы Украины выпустили ракеты по российскому региону. Об атаке рассказал губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, снаряды удалось ликвидировать с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!», — написал глава региона.

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

22 сентября многодетная мать из Кореневского района Курской области Мария Иванова рассказала, как они с мужем и грудным ребенком эвакуировалась из деревни. По ее словам, перед отъездом около их дома упали три ракеты Вооруженных сил Украины.