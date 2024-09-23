Заслуженная артистка РФ потеряла миллион рублей из-за мошенников

Мошенники обманули заслуженную артистку РФ Наталью Москвину на миллион рублей

Заслуженная артистка РФ Наталья Москвина стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Злоумышленники связались с певицей в Telegram и представились сотрудниками Центрального Дома Российской Армии, где артистка ранее работала. Мошенник предупредил Москвину о проверке в ФСБ, после чего ей позвонил якобы сотрудник ведомства, представившийся именем Воробьев Д.

Он сообщил, что со счета исполнительницы пытаются снять деньги и перевести их на Украину. По данным источника, мошенник заявил, что, если певица откажется помогать в расследовании, это будет расценено как преступление.

Затем артистке поступил звонок от лжесотрудника Росфинмониторинга, по инструкции которого она совершила несколько переводов. В результате инцидента Москвина потеряла более миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что солистку известной фолк-рок-группы «Мельница» Хелавису (настоящее имя Наталья О'Шей) обманули мошенники.