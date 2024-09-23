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09:06, 23 сентября 2024Из жизни

Женщина родила от мужчины двух детей и вышла замуж за его сына

В Лас-Вегасе женщина родила от мужчины и вышла замуж за его сына

Фото: Bernd WeiÃŸbrod / Globallookpress.com

В Лас-Вегасе, США, женщина расправилась с бывшим бойфрендом, отцом своего мужа. Об этом сообщает Law and Crime.

Останки 46-летнего Джонатана Уиллетта в августе 2023 года нашла его мать. Мужчина лежал в окровавленной простыне без головы и был облит отбеливателем и аммиаком. Главным подозреваемым стала 46-летняя Девин Майклс. Полиция предположила, что женщина забрала голову Уиллетта с собой и выкинула в мусорный контейнер, содержимое которого вскоре увезли на свалку.

Мать жертвы рассказала, что Майклс и Уиллет состояли в отношениях и пытались снова сойтись. Женщина родила от него двух детей, а затем вышла замуж за его сына. Майклс призналась, что брак нужен был им, чтобы помочь друг другу.

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Во время расследования женщина назвала Уиллетта «абьюзивным партнером». По ее словам, он заставлял их старшую дочь мыться перед ним. Майклс объяснила, что напала на мужчину, поскольку хотела, чтобы он отстал от нее. Она признала себя виновной, чтобы получить возможность через 15 лет выйти из тюрьмы досрочно.

Ранее сообщалось, в Индии мужчина из штата Карнатака расправился с 16-летней невестой, когда ему запретили на ней жениться. Он избил родителей девушки, а затем лишил ее головы.

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      Юлия Юткина
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