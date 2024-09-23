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16:19, 23 сентября 2024Россия

Журналисты показали жизнь в курском городе на фоне вторжения ВСУ

РБК показал жизнь в Рыльске, находящемся в 30 километрах от боев с ВСУ

Кадр: РБК

В городе Рыльск в Курской области ежедневно работает сигнал ракетной опасности, система противовоздушной обороны, а также зачастую в небе пролетают истребители и военные вертолеты. Эти и другие подробности жизни жителей города, находящегося в 30 километрах от боевых действий с украинской армией, показал РБК.

Многие здания в Рыльске укрепили: окна заложили мешками с песком или заклеили скотчем. На некоторых заправках установили бетонные блоки, а рядом разместили укрытия.

Аптеки, магазины, банки, почта, а также пункты выдачи заказов различных маркетплейсов работают в дневное время суток. Перебоев с продуктами, по информации журналистов, нет. При этом местные жители быстро разбирают хлеб.

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По словам главы Рыльского района Андрея Белоусова, населенные пункты готовы к грядущему отопительному сезону. «Есть определенные проблемы из-за того, что часть сотрудников выехала. Но все работает», — заявил чиновник.

В город на данный момент нельзя попасть на общественном транспорте. Добраться до Рыльска можно только на междугороднем такси или попутке.

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

По словам губернатора российского региона Алексея Смирнова, из Рыльского и Хомутовского района за последнюю неделю выехали более 6000 человек.

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      Никита Абрамов
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