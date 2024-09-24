Эксперт предсказал будущее ставок по рыночной ипотеке

Риелтор Вихлянцев предсказал будущее ставок по рыночной ипотеке

Рост ставок по рыночной ипотеке сделал практически невозможным получение нормального жилищного кредита. Их будущее предсказал член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев в разговоре с изданием «Абзац».

По словам эксперта, не сильно облегчают сложившуюся ситуацию и льготные программы. «Базовый прогноз экспертов в сфере недвижимости говорит о том, что осенью будет еще одно повышение учетной ставки [Центробанком]. И что дальше, пока не очень понятно. Кредиты будут брать только самые отчаянные люди», — заключил Вихлянцев.

Ранее в этот же день стало известно, что москвичи фактически отвернулись от ипотеки на новостройки. Так, по итогам августа 2024 года в столице было зарегистрировано 3,74 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) с привлечением кредитных средств, что на 38,5 процента меньше, чем в июле.