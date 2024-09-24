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19:13, 24 сентября 2024Экономика

Эксперт предсказал будущее ставок по рыночной ипотеке

Риелтор Вихлянцев предсказал будущее ставок по рыночной ипотеке
СюжетСтавки по кредитам:

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Рост ставок по рыночной ипотеке сделал практически невозможным получение нормального жилищного кредита. Их будущее предсказал член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев в разговоре с изданием «Абзац».

По словам эксперта, не сильно облегчают сложившуюся ситуацию и льготные программы. «Базовый прогноз экспертов в сфере недвижимости говорит о том, что осенью будет еще одно повышение учетной ставки [Центробанком]. И что дальше, пока не очень понятно. Кредиты будут брать только самые отчаянные люди», — заключил Вихлянцев.

Ранее в этот же день стало известно, что москвичи фактически отвернулись от ипотеки на новостройки. Так, по итогам августа 2024 года в столице было зарегистрировано 3,74 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) с привлечением кредитных средств, что на 38,5 процента меньше, чем в июле.

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      Полина Кислицына
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