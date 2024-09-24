ФСБ и ФСИН пресекли готовившийся радикалами теракт по захвату российской колонии

ФСБ и ФСИН пресекли попытку захвата радикалами нижегородской ИК-6

Сотрудники ФСБ и ФСИН пресекли попытку теракта в нижегородской колонии ИК-6, которую планировали захватить осужденные радикалы с использованием заточек и ножей. Об этом сообщает Baza.

Заключенные намеревались напасть на сотрудников колонии, а затем устроить массовый побег. При попытке вооруженного нападения их обезвредили и задержали силовики, своевременно узнавшие о планах осужденных.

Задержаны четверо организаторов преступления, в отношении них возбуждены уголовные дела по трем статьям 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации»), 313 («Побег») и 321 («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества») УК РФ, уточняет Telegram-канал SHOT.

23 августа произошел захват заложников в исправительной колонии № 19 в городе Суровикино Волгоградской области. Пострадавшими в результате ЧП стали восемь сотрудников УФСИН, четверо из которых не выжили.