Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:03, 24 сентября 2024Силовые структуры

По факту попытки захвата радикалами российской колонии возбуждено уголовное дело

По факту попытки захвата радикалами нижегородской ИК-6 возбуждено уголовное дело
Начало событий в новости ФСБ и ФСИН пресекли готовившийся радикалами теракт по захвату российской колонии

Фото: Вова Жабриков / ТАСС

По факту попытки захвата осужденными радикалами нижегородской колонии №6 (ИК-6) возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Новые уголовные дела возбудили по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»), статье 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы») и по статье 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщает о том, что силовики задержали как минимум четверых организаторов преступления. Они планировали захватить колонию с использованием заточек и ножей, а затем совершить массовый побег.

Ранее сотрудники ФСБ и ФСИН пресекли попытку теракта в ИК-6. При попытке вооруженного нападения их обезвредили и задержали силовики, своевременно узнавшие о планах осужденных.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Ирана заявил, что страна никогда не одобряла «агрессию против Украины». Что на это ответили в Кремле?

      В Харькове сообщили о взрывах

      Названо время прихода магнитной бури на Землю

      Следствие запросило изменить меру пресечения оскорбившему россиянок иностранному блогеру

      Россиянам раскрыли популярные схемы обмана арендаторов

      В Грузии обвинили президента в дискредитации ЦИК

      В России нашли огромный череп рыси

      Решение жены Шнурова развестись объяснили

      Пожилые летчики из Новой Зеландии совершили неожиданную посадку на Сахалине

      Экипажи российских «Терминаторов» провели тренировки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше