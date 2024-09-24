По факту попытки захвата радикалами российской колонии возбуждено уголовное дело

По факту попытки захвата радикалами нижегородской ИК-6 возбуждено уголовное дело

ФСБ и ФСИН пресекли готовившийся радикалами теракт по захвату российской колонии

Начало событий в новости ФСБ и ФСИН пресекли готовившийся радикалами теракт по захвату российской колонии

По факту попытки захвата осужденными радикалами нижегородской колонии №6 (ИК-6) возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Новые уголовные дела возбудили по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»), статье 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы») и по статье 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщает о том, что силовики задержали как минимум четверых организаторов преступления. Они планировали захватить колонию с использованием заточек и ножей, а затем совершить массовый побег.

Ранее сотрудники ФСБ и ФСИН пресекли попытку теракта в ИК-6. При попытке вооруженного нападения их обезвредили и задержали силовики, своевременно узнавшие о планах осужденных.