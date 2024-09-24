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19:03, 24 сентября 2024Силовые структуры

У готовивших захват российской колонии нашли ножи и запрещенную литературу

СК: готовившие захват нижегородской ИК и побег экстремисты изолированы
Начало событий в новости По факту попытки захвата радикалами российской колонии возбуждено уголовное дело

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Трое экстремистов, готовивших захват колонии в Нижегородской области, изолированы от других заключенных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

В результате совместных действий ФСБ, ФСИН и МВД пресечена деятельность участников религиозной экстремистской организации, действовавшей в ИК-6. Они этапированы в следственный изолятор. В ходе обыска у них изъята запрещенная религиозная литература, рукописи и ножи. Следователи проводят работу по выявлению сообщников среди заключенных ИК-6.

В СК предоставили «Ленте.ру» видео с одних из задержанных.

На кадрах видны сотрудники спецназа, которые заводят в кабинет следователя подозреваемого.

По версии следствия, осужденные, отбывающие наказание в нижегородской колонии, вступили в запрещенную организацию и пропагандировали среди заключенных радикальные религиозные догматы. С августа по сентябрь подозреваемые разработали план побега и приготовили запрещенные предметы для его реализации.

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      Любовь Ширижик
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