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04:44, 24 сентября 2024Россия

Исследователи представили портрет покупателей водки

«Ромир»: водку в России чаще покупают женатые мужчины старше 30 лет без детей

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Водку в России чаще всего приобретают женатые мужчины старше 30 лет без детей или в семье с одним ребенком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследовательский холдинг «Ромир».

Уточняется, что женщины за последний год стали покупать водку реже.

Более 80 процентов покупателей этого алкогольного напитка — россияне старше 35 лет. Число покупателей в возрасте от 25 до 34 лет снизилось на 15 процентов, а в возрасте от 18 до 24 лет - наоборот, увеличилось на 7 процентов.

За год средний чек вырос на 9,9 процента и составил 332 рубля.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что в перспективе в России будет введено ограничение на продажу крепкого алкоголя до 21 года.

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      Юлия Мискевич
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