Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:31, 24 сентября 2024Наука и техника

Китайская компания провела частично успешные испытания многоразовой ракетной ступени

Deep Blue Aerospace провела частично успешные испытания многоразовой ступени

Кадр: CNSA Watcher - Archives / YouTube

Китайская компания Deep Blue Aerospace в воскресенье, 22 сентября, провела частично успешные испытания многоразовой ракетной ступени. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Тесты проходили на полигоне в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китайской Народной Республики. В ходе испытания на ступени, достигнувшей заданной высоты, произошло запланированное отключение двух из трех двигателей. Ступень начала снижение, перед посадкой успешно раскрыла посадочные опоры, зависнув над местом для приземления, после чего произошло преждевременное отключение двигателя.

В Deep Blue Aerospace заявили, что в ходе испытания получившая повреждения ступень ракеты Nebula-1 успешно прошла 10 из 11 тестов.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

Базовая модификация двухступенчатой ракеты Nebula-1 диаметром 3,35 метра предназначена для выведения на низкую околоземную орбиту нагрузки массой до двух тонн.

В июле газета China Daily сообщила, что первый китайский коммерческий космодром, расположенный в городе Вэньчан на восточном побережье острова Хайнань одноименной южнокитайской провинции, готов к эксплуатации.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      СК раскрыл подробности дела об отравлении семьи в Красноярском крае. В организме умершей девочки не нашли дихлофос

      В Крыму назвали план Зеленского по Украине апокалипсисом

      Песков переадресовал вопрос об инциденте во время испытания ракеты «Сармат»

      Врач назвала наиболее вредные для организма алкогольные напитки

      Китайская компания провела частично успешные испытания многоразовой ракетной ступени

      Истребители Су-35С прикрыли российскую авиацию в небе над Курской областью

      В МИД заявили о наличии поименного списка удерживаемых ВСУ россиян

      ПВО сбила беспилотник в российском регионе

      В деле экс-замглавы Минобороны Иванова предрекли появление новых эпизодов

      Дуров сообщил о раскрытии данных пользователей Telegram при судебном запросе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше