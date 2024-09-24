Китайская компания провела частично успешные испытания многоразовой ракетной ступени

Deep Blue Aerospace провела частично успешные испытания многоразовой ступени

Китайская компания Deep Blue Aerospace в воскресенье, 22 сентября, провела частично успешные испытания многоразовой ракетной ступени. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Тесты проходили на полигоне в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китайской Народной Республики. В ходе испытания на ступени, достигнувшей заданной высоты, произошло запланированное отключение двух из трех двигателей. Ступень начала снижение, перед посадкой успешно раскрыла посадочные опоры, зависнув над местом для приземления, после чего произошло преждевременное отключение двигателя.

В Deep Blue Aerospace заявили, что в ходе испытания получившая повреждения ступень ракеты Nebula-1 успешно прошла 10 из 11 тестов.

Базовая модификация двухступенчатой ракеты Nebula-1 диаметром 3,35 метра предназначена для выведения на низкую околоземную орбиту нагрузки массой до двух тонн.

В июле газета China Daily сообщила, что первый китайский коммерческий космодром, расположенный в городе Вэньчан на восточном побережье острова Хайнань одноименной южнокитайской провинции, готов к эксплуатации.