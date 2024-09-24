Корабль США получил повреждения от столкновения в Аравийском море

Business Insider: танкер ВМС США столкнулся с объектом у берегов Омана

Танкер-заправщик американского флота на Ближнем Востоке получил повреждения, когда столкнулся с неизвестным объектом в Аравийском море. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источник.

Собеседник издания из американского флота заявил, что столкновение USNS Big Horn с неким неподвижным объектом произошло в Аравийском море. «Топливный корабль ВМС США, развернутый на Ближнем Востоке, получил повреждения в понедельник, по всей видимости, врезавшись во что-то», — рассказал он.

Экипаж танкера не пострадал, судно находилось у берегов Омана, однако позже началась его буксировка в близлежащий порт. По информации издания, корабль имел ключевое значение для операций пятого флота США в регионе.

Ранее бывший помощник главы Пентагона в администрации президента США Джорджа Буша-старшего Сет Кропси сообщил, что флот США теряет боевой потенциал и мощь из-за проблем с личным составом, что делает планы по списыванию нынешних кораблей «крайне тревожными». Он призвал Конгресс США отказаться от данной меры, а также увеличить финансирование, чтобы отремонтировать нынешние корабли и поднять зарплату морякам.