Названа неожиданная опасность прихода дождей

Врач Болибок: приход дождей запустит новый сезон аллергии на плесень

С приходом дождей в России может начаться новый сезон аллергии на плесень. Неочевидную опасность осадков назвал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, сообщает НСН.

Эксперт отметил, что сезонная аллергия делится на пять стадий. Первая — это аллергия на споры плесневых грибов весной, начинающаяся после таяния снега. Второй этап наступает во время цветения деревьев, третий характеризуется аллергией на луговые травы, а четвертый — на сорные травы. В конце цикла наступает аллергия на споры во время дождей.

«Когда листва опадает, дожди идут, будет аллергическая реакция на плесневые грибы», — объяснил врач. Он добавил, что на фоне похолодания также стартовал сезон домашней аллергии на пыль и сырость. В условиях отсутствия отопления это поспособствует развитию не только плесени, но и пылевых клещей.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина посоветовала склонным к аллергии россиянам избегать сорных трав и плесневых грибов.